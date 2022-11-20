Диффузор Ambre Noir, с полимерными палочками, 50 мл

8 оценок

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Диффузор Ambre Noir, с полимерными палочками, 50 мл

4.3
1 190 ₽
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Ароматический диффузор мускатный орех и кедр
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Свеча в стеклянном стакане, Белый жемчуг, 340 гр

Характеристики товара

Описание

Полимерные палочки, мешочек из органзы. Аромат: бергамот, гвоздика, амбра, кедр, пачули, ваниль

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Основные характеристики

  • Материалстекло

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