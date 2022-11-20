Полимерные палочки, мешочек из органзы. Аромат: бергамот, гвоздика, амбра, кедр, пачули, ваниль
Свеча в стеклянном стакане, Вечнозеленый жемчуг, 340 гр
Свеча в стеклянном стакане, Терракотовая жемчуг, 340 гр
Свеча в стеклянном стакане, Жемчужное облако, 340 гр
Свеча в стеклянном стакане, Белый жемчуг, 720 гр
Ароматический диффузор большой букет роз и 2 спрея Cote Noire Grand Bouquet Carmine Red
Букет ароматизированный в прозрачной вазе и 2 спрея Cote Noire Roses&Lilies rose
Букет из 5 роз ароматизированный в прозрачной вазе и 1 спрей Cote Noire Five Rose Ivory
Три ароматизированные гардении в прозрачной вазе и 1 спрей Cote Noire Gardenias Triple, black
Три ароматизированные гардении в прозрачной вазе и 1 спрей Cote Noire Gardenias Triple, white