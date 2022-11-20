Диффузор ароматический 100мл Ambientair Lacrosse Амбра
2590 ₽
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Ароматы для дома создают особую атмосферу уюта, способствуют релаксации после тяжелого рабочего дня. Ароматы изготовлены на основе натуральных масел и дополнены тростниковыми палочками. Следует установить тростниковые палочки внутрь флакона, масла начнут постепенно впитываться, распространяя мягкий аромат. Интенсивность запаха можно регулировать количеством элементов: чем больше, тем сильнее аромат. После того, как палочки впитают запах, их можно разложить по всему дому.