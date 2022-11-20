Фотография Диффузор ароматический 100мл Ambientair Lacrosse Амбра от производителя ChiedoCover, картинка продукции, реальное фото товара
Новинка

Диффузор ароматический 100мл Ambientair Lacrosse Амбра

4.6
Оптовая цена
2 590 ₽
При покупке от 10 штОптовая цена, розничную уточните у менеджера
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Диффузор ароматический 100мл Ambientair Lacrosse Амбра
Диффузор ароматический 100мл Ambientair Lacrosse Амбра
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Диффузор ароматический 100мл Ambientair Lacrosse Амбра

4.6
2590 ₽
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Характеристики товара

Описание

Ароматы для дома создают особую атмосферу уюта, способствуют релаксации после тяжелого рабочего дня. Ароматы изготовлены на основе натуральных масел и дополнены тростниковыми палочками. Следует установить тростниковые палочки внутрь флакона, масла начнут постепенно впитываться, распространяя мягкий аромат. Интенсивность запаха можно регулировать количеством элементов: чем больше, тем сильнее аромат. После того, как палочки впитают запах, их можно разложить по всему дому.

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Основные характеристики

  • Цветжелтый
  • Ширина75 мм
  • Длина75 мм
  • Высота240 мм

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