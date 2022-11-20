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Диффузор Bois De Cedre Epice, 50 мл

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Характеристики товара

Описание

Полимерные палочки, мешочек из органзы. Аромат: Пряное кедровое дерево (кумин, корица, кедр)

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Основные характеристики

  • Объем50 мл
  • Материалстекло

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