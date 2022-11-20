Товар в корзине. Перейти
Диффузор Bois De Gaias, 50 мл - фото 1Диффузор Bois De Gaias, 50 мл - фото 2Диффузор Bois De Gaias, 50 мл - фото 3

Диффузор Bois De Gaias, 50 мл

8 оценок
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Диффузор Bergamote, 50 мл
Диффузор Bergamote, 50 мл
Следующий Диффузор Bois De Cedre Epice, 50 мл
Диффузор Bergamote, 50 мл

Характеристики товара

Описание

Полимерные палочки, мешочек из органзы. Аромат: Дерево Бакаут (цитрусовые, шафран, дерево бакаут, кедр, ваниль)

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Объем50 мл
  • Материалстекло

Похожие товары

Ароматический диффузор большой букет роз и 2 спрея Cote Noire Grand Bouquet Carmine RedНастоящее фото товара Ароматический диффузор большой букет роз и 2 спрея Cote Noire Grand Bouquet Carmine Red, произведённого компанией ChiedoCover
20 390
Оптовая цена
14

Ароматический диффузор большой букет роз и 2 спрея Cote Noire Grand Bouquet Carmine Red

Настоящее фото товара Букет ароматизированный в прозрачной вазе и 2 спрея Cote Noire Roses&Lilies rose, произведённого компанией ChiedoCover
21 590
Оптовая цена
12

Букет ароматизированный в прозрачной вазе и 2 спрея Cote Noire Roses&Lilies rose

Настоящее фото товара Букет из 5 роз ароматизированный в прозрачной вазе и 1 спрей Cote Noire Five Rose Ivory, произведённого компанией ChiedoCover
7 490
Оптовая цена
15

Букет из 5 роз ароматизированный в прозрачной вазе и 1 спрей Cote Noire Five Rose Ivory

Настоящее фото товара Три ароматизированные гардении в прозрачной вазе и 1 спрей Cote Noire Gardenias Triple, black, произведённого компанией ChiedoCover
7 490
Оптовая цена
10

Три ароматизированные гардении в прозрачной вазе и 1 спрей Cote Noire Gardenias Triple, black

Настоящее фото товара Три ароматизированные гардении в прозрачной вазе и 1 спрей Cote Noire Gardenias Triple, white, произведённого компанией ChiedoCover
7 490
Оптовая цена
10

Три ароматизированные гардении в прозрачной вазе и 1 спрей Cote Noire Gardenias Triple, white

Настоящее фото товара Аромат для дома ТЕРМАЛЬНЫЙ ИСТОЧНИК Lacrosse 100 мл Ambientair, произведённого компанией ChiedoCover
2 590
Оптовая цена
6

Аромат для дома ТЕРМАЛЬНЫЙ ИСТОЧНИК Lacrosse 100 мл Ambientair

Настоящее фото товара Диффузор ароматический 100мл Ambientair Lacrosse Амбра, произведённого компанией ChiedoCover
2 590
Оптовая цена
5

Диффузор ароматический 100мл Ambientair Lacrosse Амбра

Настоящее фото товара Диффузор ароматический BREATHE КИСЛОРОД 100 мл Ambientair, произведённого компанией ChiedoCover
2 590
Оптовая цена
13

Диффузор ароматический BREATHE КИСЛОРОД 100 мл Ambientair

Настоящее фото товара Диффузор ароматический FURTHER-Вербена 100 мл Ambientair, произведённого компанией ChiedoCover
2 590
Оптовая цена
13

Диффузор ароматический FURTHER-Вербена 100 мл Ambientair

Настоящее фото товара Диффузор ароматический PAUSE-Кашемир 100 мл Ambientair, произведённого компанией ChiedoCover
2 590
Оптовая цена
11

Диффузор ароматический PAUSE-Кашемир 100 мл Ambientair

С этим товаром покупают
Детский банный халат из биохлопка, MarceloНастоящее фото товара Детский банный халат из биохлопка, Marcelo, произведённого компанией ChiedoCover
от3 190
Оптовая цена
8

Детский банный халат из биохлопка, Marcelo

Халат мужской с капюшоном AMBIELLA, XXLНастоящее фото товара Халат мужской с капюшоном AMBIELLA, XXL, произведённого компанией ChiedoCover
5 390
Оптовая цена
10

Халат мужской с капюшоном AMBIELLA, XXL

Халат мужской с капюшоном AMBIELLA, XXXLНастоящее фото товара Халат мужской с капюшоном AMBIELLA, XXXL, произведённого компанией ChiedoCover
5 390
Оптовая цена
12

Халат мужской с капюшоном AMBIELLA, XXXL

Халат мужской с капюшоном AMBIELLA, XXL, антрацитНастоящее фото товара Халат мужской с капюшоном AMBIELLA, XXL, антрацит, произведённого компанией ChiedoCover
5 390
Оптовая цена
5

Халат мужской с капюшоном AMBIELLA, XXL, антрацит

Настоящее фото товара Женский халат Mariposa, XLL, зеленый, произведённого компанией ChiedoCover
4 890
Оптовая цена
12

Женский халат Mariposa, XLL, зеленый

Другие товары из разделаоснащение гостиниц
Настоящее фото товара Кровать без подъёмного механизма Bauhaus, произведённого компанией ChiedoCover
от14 390
Оптовая цена
13

Кровать без подъёмного механизма Bauhaus

Настоящее фото товара Кровать Виктория, произведённого компанией ChiedoCover
от12 290
Оптовая цена
10

Кровать Виктория

Настоящее фото товара Кровать без подъёмного механизма Морена, произведённого компанией ChiedoCover
от14 390
Оптовая цена
11

Кровать без подъёмного механизма Морена

Настоящее фото товара Кровать без подъёмного механизма Рино, произведённого компанией ChiedoCover
от6 790
Оптовая цена
6

Кровать без подъёмного механизма Рино

Настоящее фото товара Кровать без подъёмного механизма Николь Dark, произведённого компанией ChiedoCover
от6 790
Оптовая цена
11

Кровать без подъёмного механизма Николь Dark

Настоящее фото товара Кровать без подъёмного механизма Карелия, произведённого компанией ChiedoCover
от7 590
Оптовая цена
12

Кровать без подъёмного механизма Карелия

Настоящее фото товара Кровать куб Метис, произведённого компанией ChiedoCover
от35 390
8

Кровать куб Метис

Настоящее фото товара Кровать куб Ома, произведённого компанией ChiedoCover
от69 890
7

Кровать куб Ома

Настоящее фото товара Кровать куб Магера, произведённого компанией ChiedoCover
от43 990
15

Кровать куб Магера

Настоящее фото товара Кровать куб Арди, произведённого компанией ChiedoCover
от48 590
15

Кровать куб Арди