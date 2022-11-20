Фотография Диван 2-х местный Aiala из ротанга от производителя ChiedoCover, картинка продукции, реальное фото товара
Новинка

Диван 2-х местный Aiala из ротанга

4.3
Оптовая цена
91 690 ₽
При покупке от 10 штукОптовая цена, розничную уточните у менеджера
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Диван 2-х местный Aiala из ротанга
Диван 2-х местный Aiala из ротанга
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Диван 2-х местный Aiala из ротанга

4.3
91690 ₽
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Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Высота710 мм
  • Ширина1400 мм
  • Глубина640 мм
  • Вес18 кг
  • Цветбежевый

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