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Диван 2-х местный Blok с левым шезлонгом и съемными чехлами из бежевого льна 240 - фото 1Диван 2-х местный Blok с левым шезлонгом и съемными чехлами из бежевого льна 240 - фото 2Диван 2-х местный Blok с левым шезлонгом и съемными чехлами из бежевого льна 240 - фото 3Диван 2-х местный Blok с левым шезлонгом и съемными чехлами из бежевого льна 240 - фото 4Диван 2-х местный Blok с левым шезлонгом и съемными чехлами из бежевого льна 240 - фото 5

Диван 2-х местный Blok с левым шезлонгом и съемными чехлами из бежевого льна 240

12 оценок
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Характеристики товара

Описание

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Основные характеристики

  • Высота690 мм
  • Ширина1740 мм
  • Длина2400 мм
  • Вес112 кг
  • Материал каркасадерево
  • Материал сиденьяткань
  • Цветбежевый
  • Страна изготовленияЕвропа

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