Характеристики товара
Описание
Основные характеристики
- Высота910 мм
- Ширина950 мм
- Длина1730 мм
- Вес42 кг
- Материал каркасаметалл
- Материал сиденьяткань
- Цветсерый
- Страна изготовленияЕвропа
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