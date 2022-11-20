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Диван 2-х местный KF2021-2P - фото 1Диван 2-х местный KF2021-2P - фото 2Диван 2-х местный KF2021-2P - фото 3Диван 2-х местный KF2021-2P - фото 4Диван 2-х местный KF2021-2P - фото 5

Диван 2-х местный KF2021-2P

14 оценок
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Характеристики товара

Описание

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Основные характеристики

  • Высота620 мм
  • Ширина930 мм
  • Длина1780 мм
  • Вес42 кг
  • Материал каркасадерево
  • Материал сиденьябархат
  • Цветсиний
  • Страна изготовленияЕвропа

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