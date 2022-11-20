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Диван 2-х местный клубный Weave - фото 1

Диван 2-х местный клубный Weave

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Характеристики товара

Описание

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Основные характеристики

  • Высота720 мм
  • Ширина1320 мм
  • Глубина720 мм
  • Вес23 кг
  • Материал каркасаметалл
  • Материал сиденьяткань
  • Цветкоричневый, белый
  • Страна изготовленияЕвропа

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