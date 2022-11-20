Характеристики товара
Описание
«Тоскано» одна из наиболее респектабельных и выразительных коллекций мягкой мебели, обладающая мужским характером.
Настоящее воплощение надежности, благополучия и элегантности.
Превосходное решение для оформления зоны отдыха в кабинете высшего руководства.
Модель «Тоскано» создаст теплую и вместе с тем деловую атмосферу, подчеркнет статус и стиль владельца.
Удобство коллекции обеспечивает глубокая расслабляющая посадка и высокая эргономичная спинка с выраженной поддержкой шейного отдела позвоночника.
Основные характеристики
- Высота895 мм
- Ширина1595 мм
- Глубина810 мм