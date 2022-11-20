Товар в корзине. Перейти

Диван 2-х местный Тоскано

12 оценок

Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Диван Oslo, синий
Диван Oslo, синий
Следующий Диван 2-х местный Ва-банк Комфорт
Диван Oslo, синий

Характеристики товара

Описание

«Тоскано» одна из наиболее респектабельных и выразительных коллекций мягкой мебели, обладающая мужским характером.

Настоящее воплощение надежности, благополучия и элегантности.
Превосходное решение для оформления зоны отдыха в кабинете высшего руководства.
Модель «Тоскано» создаст теплую и вместе с тем деловую атмосферу, подчеркнет статус и стиль владельца.

Удобство коллекции обеспечивает глубокая расслабляющая посадка и высокая эргономичная спинка с выраженной поддержкой шейного отдела позвоночника.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Высота895 мм
  • Ширина1595 мм
  • Глубина810 мм

Похожие товары

Настоящее фото товара Диван 2-х местный Ва-банк Комфорт, произведённого компанией ChiedoCover
49 790
Оптовая цена
14

Диван 2-х местный Ва-банк Комфорт

Настоящее фото товара Диван 2-х местный Метрополи Стандарт, произведённого компанией ChiedoCover
27 390
Оптовая цена
7

Диван 2-х местный Метрополи Стандарт

Настоящее фото товара Диван 3-х местный Метрополи Стандарт, произведённого компанией ChiedoCover
32 990
Оптовая цена
12

Диван 3-х местный Метрополи Стандарт

Настоящее фото товара Диван 3-х местный Овале Стандарт, произведённого компанией ChiedoCover
60 090
Оптовая цена
6

Диван 3-х местный Овале Стандарт

Диван угловой 4-х местный Квадрато СтандартНастоящее фото товара Диван угловой 4-х местный Квадрато Стандарт, произведённого компанией ChiedoCover
58 690
Оптовая цена
5

Диван угловой 4-х местный Квадрато Стандарт

Настоящее фото товара Диванная секция 3-х местная Квадрато Стандарт, произведённого компанией ChiedoCover
32 890
Оптовая цена
9

Диванная секция 3-х местная Квадрато Стандарт

Диван Эго №2Настоящее фото товара Диван Эго №2, произведённого компанией ChiedoCover
от35 990
Оптовая цена
9

Диван Эго №2

Модульный диван МадридНастоящее фото товара Модульный диван Мадрид, произведённого компанией ChiedoCover
158 590
Оптовая цена
6

Модульный диван Мадрид

Настоящее фото товара Диван Кио 200, произведённого компанией ChiedoCover
71 790
Оптовая цена
6

Диван Кио 200

Диван Кио 140Настоящее фото товара Диван Кио 140, произведённого компанией ChiedoCover
38 900
Оптовая цена
11

Диван Кио 140

Другие товары из раздела офисные диваны оптом

Диван MatrixНастоящее фото товара Диван Matrix, произведённого компанией ChiedoCover
от26 900
8

Диван Matrix

Диван Орландо, бирюзовыйНастоящее фото товара Диван Орландо, бирюзовый, произведённого компанией ChiedoCover
от66 590
Оптовая цена
6

Диван Орландо, бирюзовый

Диван БарселонаНастоящее фото товара Диван Барселона, произведённого компанией ChiedoCover
от39 990
Оптовая цена
14

Диван Барселона

Настоящее фото товара Диван Лотос, произведённого компанией ChiedoCover
от11 390
Оптовая цена
13

Диван Лотос

Настоящее фото товара Диван Ромео, произведённого компанией ChiedoCover
от9 990
Оптовая цена
6

Диван Ромео

Настоящее фото товара Диван Рондо, произведённого компанией ChiedoCover
от9 290
Оптовая цена
11

Диван Рондо

Настоящее фото товара Диван Visit Lux, произведённого компанией ChiedoCover
от13 690
Оптовая цена
7

Диван Visit Lux

Диван БостонНастоящее фото товара Диван Бостон, произведённого компанией ChiedoCover
от10 490
Оптовая цена
5

Диван Бостон

Настоящее фото товара Диван Тик-так, произведённого компанией ChiedoCover
от8 790
Оптовая цена
15

Диван Тик-так

С этим товаром покупают

Люстра ГиперионНастоящее фото товара Люстра Гиперион, произведённого компанией ChiedoCover
от66 190
Оптовая цена
14

Люстра Гиперион

Люстра ГлорияНастоящее фото товара Люстра Глория, произведённого компанией ChiedoCover
от56 590
Оптовая цена
9

Люстра Глория

Люстра Глоу композицияНастоящее фото товара Люстра Глоу композиция, произведённого компанией ChiedoCover
от103 390
Оптовая цена
9

Люстра Глоу композиция

Люстра Глоу МоссНастоящее фото товара Люстра Глоу Мосс, произведённого компанией ChiedoCover
от86 690
Оптовая цена
13

Люстра Глоу Мосс

Люстра ГлоуНастоящее фото товара Люстра Глоу, произведённого компанией ChiedoCover
от46 790
Оптовая цена
5

Люстра Глоу

Кресло СпортНастоящее фото товара Кресло Спорт, произведённого компанией ChiedoCover
от2 990
Оптовая цена
13

Кресло Спорт

Настоящее фото товара Диван Крестов, произведённого компанией ChiedoCover
от23 900
12

Диван Крестов

Диван ЭффектНастоящее фото товара Диван Эффект, произведённого компанией ChiedoCover
от76 490
Оптовая цена
13

Диван Эффект

Настоящее фото товара Диван модульный Павино, произведённого компанией ChiedoCover
от53 560
15

Диван модульный Павино