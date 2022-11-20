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Диван 2-местный Blok бежевый

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Диван Blok 2х местный розовый вельвет
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Характеристики товара

Описание

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Основные характеристики

  • Высота690 мм
  • Ширина1000 мм
  • Длина2100 мм
  • Вес78.8 кг
  • Материал каркасадерево
  • Материал сиденьявельвет
  • Цветрозовый
  • Страна изготовленияЕвропа

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