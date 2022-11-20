Характеристики товара
Описание
Основные характеристики
- Высота690 мм
- Ширина1000 мм
- Длина2100 мм
- Вес78.8 кг
- Материал каркасадерево
- Материал сиденьявельвет
- Цветрозовый
- Страна изготовленияЕвропа
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