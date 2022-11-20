Фотография Диван 2-местный Bogart с пуфом, бархат от производителя ChiedoCover, картинка продукции, реальное фото товара
Еще 2
Новинка

Диван 2-местный Bogart с пуфом, бархат

4.8
Оптовая цена
182 390 ₽
При покупке от 10 штукОптовая цена, розничную уточните у менеджера
В корзину Купить сейчас
Быстрый заказ
Диван 2-местный Bogart с пуфом, бархат
Диван 2-местный Bogart с пуфом, бархат
Итоговая сумма уточняется менеджером

и принять условия Политики конфиденциальности

Сообщите мне о снижении цены Предложить свою цену

О товаре

Все характеристики

Ваша оценка:

Голос учтен

Коммерческое предложение

Скачайте предложение по этому товару

Диван 2-местный Bogart с пуфом, бархат

4.8
182390 ₽
В корзинуКупить сейчас
Предыдущий товар в категории Модуль 3-х местного дивана Compo
Модуль 3-х местного дивана Compo
Следующий Диван Монте-Карло
Диван Монте-Карло

Характеристики товара

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Высота820 мм
  • Ширина2320 мм
  • Глубина980 мм
  • Вес56 кг
  • Цветсерый, розовый

С этим товаром покупают

Настоящее фото товара Наперон с бортиком 02, произведённого компанией ChiedoCover
940 ₽
Оптовая цена
4.4
Наперон с бортиком 02
Настоящее фото товара Барный стол Четвинд, произведённого компанией ChiedoCover
6 590 ₽
Оптовая цена
4.5
Барный стол Четвинд
Настоящее фото товара Стул Кроссбэк белый/ розовый, произведённого компанией ChiedoCover
4 790 ₽
Оптовая цена
4.5
Стул Кроссбэк белый/ розовый
Настоящее фото товара Скатерть Bamboo, произведённого компанией ChiedoCover
1 770 ₽
Оптовая цена
4.4
Скатерть Bamboo
Настоящее фото товара Стол Stefani обеденный, произведённого компанией ChiedoCover
50 490 ₽
Оптовая цена
4.4
Стол Stefani обеденный

Другие товары из раздела

Настоящее фото товара Диван Люкс с высокой спинкой, произведённого компанией ChiedoCover
18 290 ₽
Оптовая цена
4.5
Диван Люкс с высокой спинкой
Настоящее фото товара Диван Шлягер, произведённого компанией ChiedoCover
38 990 ₽
Оптовая цена
4.3
Диван Шлягер
Настоящее фото товара Диван 3-местный Chester (Честер), произведённого компанией ChiedoCover
82 500 ₽
Оптовая цена
4.5
Диван 3-местный Chester (Честер)
Настоящее фото товара Диван Chester (Честер) кожаный, произведённого компанией ChiedoCover
89 999 ₽
Оптовая цена
5
Диван Chester (Честер) кожаный
Настоящее фото товара Диван Честер угловой, произведённого компанией ChiedoCover
85 300 ₽
Оптовая цена
4.2
Диван Честер угловой
Настоящее фото товара Секция угловая Chester Lux (Честерфилд Люкс), произведённого компанией ChiedoCover
48 999 ₽
Оптовая цена
4.8
Секция угловая Chester Lux (Честерфилд Люкс)
Настоящее фото товара Секция трехместная Chester Lux с R/L подлокотником (Честерфилд Люкс), произведённого компанией ChiedoCover
81 700 ₽
Оптовая цена
4.7
Секция трехместная Chester Lux с R/L подлокотником (Честерфилд Люкс)
Настоящее фото товара Секция одноместная Chester Lux с R/L подлокотником (Честерфилд Люкс), произведённого компанией ChiedoCover
49 410 ₽
Оптовая цена
4.6
Секция одноместная Chester Lux с R/L подлокотником (Честерфилд Люкс)
Настоящее фото товара Секция двухместная Chester Lux с R/L подлокотником (Честерфилд Люкс), произведённого компанией ChiedoCover
70 500 ₽
Оптовая цена
4.6
Секция двухместная Chester Lux с R/L подлокотником (Честерфилд Люкс)
Настоящее фото товара Кресло Chester Lux (Честерфилд Люкс), произведённого компанией ChiedoCover
15 990 ₽
Оптовая цена
4.3
Кресло Chester Lux (Честерфилд Люкс)