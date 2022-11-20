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Диван 2-местный Chester (Честер)

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Кушетка Chester (Честер)
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Кушетка Chester (Честер)

Характеристики товара

Описание

Габариты: 1770x900x760 мм

Каркас: высококачественная сосна + березовая фанера

Наполнитель: многослойный (слои синтепона, полиуретан и ватина, пенополиуретановый слой)

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