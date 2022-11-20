Характеристики товара
Описание
Габариты: 1770x900x760 мм
Каркас: высококачественная сосна + березовая фанера
Наполнитель: многослойный (слои синтепона, полиуретан и ватина, пенополиуретановый слой)
Заполните форму, и мы отправим письмо, если цена снизится
Габариты: 1770x900x760 мм
Каркас: высококачественная сосна + березовая фанера
Наполнитель: многослойный (слои синтепона, полиуретан и ватина, пенополиуретановый слой)
Кресло Бармер, белый лебедь
Кресло Бармер, тёмно-бордовый
Кресло Бармер, тёмно-коричневый
Кресло Бармер, черный
Кресло Окотлан, белый
Кресло Окотлан, бежевый
Кресло Окотлан, бордовый
Кресло Окотлан, коричневый
Кресло Окотлан, красный
Кресло Окотлан, синий
Стул Изо с пюпитром, красный
Блюдо прямоугольное узкое 470х160 мм Royal White 3, 12
Столешница спил Неман
Столешница спил Нарва
Металлический шкаф КД-814
Подвесной светильник Uva №4
Кресло оператора на хромированном основании
Кресло оператора на хромированном основании с подлокотниками
Подстолье Tapas