Характеристики товара
Описание
Основные характеристики
- Высота780 мм
- Ширина900 мм
- Длина1750 мм
- Вес34 кг
- Материал каркасаметалл
- Материал сиденьякожа
- Цветсерый
- Страна изготовленияЕвропа
Диван угловой Бостон
Диван барный Флэш
Диван классический
Диван Ассоль
Диван Simple
Диван Винтаж
Диван Дублин
Диван модульный с каретной стяжкой
Диван Бостон
Диван большой, угловой
Стул Консек барный, мягкий, золотой
Стул барный Крюгер, без подлокотников, коричневый
Барный стул Crack Black регулируемый
Стул барный Диего велюр черный
Полубарный стул Nyx, светло-серый/ серый
Стул SMILE (НА БАРНОМ ОСНОВАНИИ)