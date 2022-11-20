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Диван 2х местный Blok левый шезлонг бежевый - фото 1Диван 2х местный Blok левый шезлонг бежевый - фото 2Диван 2х местный Blok левый шезлонг бежевый - фото 3Диван 2х местный Blok левый шезлонг бежевый - фото 4

Диван 2х местный Blok левый шезлонг бежевый

6 оценок
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Характеристики товара

Описание

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Основные характеристики

  • Высота690 мм
  • Ширина1740 мм
  • Длина2400 мм
  • Вес106.3 кг
  • Материал каркасасталь
  • Материал сиденьяткань
  • Цветбежевый
  • Страна изготовленияЕвропа

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