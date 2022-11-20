Характеристики товара
Описание
Основные характеристики
- Высота690 мм
- Ширина1000 мм
- Длина2400 мм
- Вес92.9 кг
- Материал каркасадерево
- Материал сиденьяткань
- Цветбежевый
- Страна изготовленияЕвропа
Диван Бурлеск
Диван кресло Хэнк
Диван кресло для ресторана
Диван 3-местный барный
Диван Шлягер
Диван высокий стяжка
Диван с подлокотниками
Диван Дуплет
Диван Chesterfield Lux двухместный бежевый
Диван Chesterfield Lux двухместный серый
Стул Браун 25мм - коричневый, полоса коричневая
Стул Хит 20мм - золото, корона зеленая
Стул обеденный Шанель черный
Стул Виота 223, Dark Stone
Стул PULL (НА 4 НОЖКАХ)
Стул RACE (НА БАРНОМ ОСНОВАНИИ)
Стул PLUTO (на прутке)