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Диван 3-х местный Blok со съемными чехлами из бежевого льна 240 см - фото 1Диван 3-х местный Blok со съемными чехлами из бежевого льна 240 см - фото 2Диван 3-х местный Blok со съемными чехлами из бежевого льна 240 см - фото 3Диван 3-х местный Blok со съемными чехлами из бежевого льна 240 см - фото 4

Диван 3-х местный Blok со съемными чехлами из бежевого льна 240 см

15 оценок
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Характеристики товара

Описание

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Основные характеристики

  • Высота690 мм
  • Ширина1000 мм
  • Длина2400 мм
  • Вес92.9 кг
  • Материал каркасадерево
  • Материал сиденьяткань
  • Цветбежевый
  • Страна изготовленияЕвропа

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