Характеристики товара
Описание
Основные характеристики
- Высота820 мм
- Ширина980 мм
- Длина2320 мм
- Вес62 кг
- Материал каркасадерево, металл
- Материал сиденьяткань
- Цветбежевый
- Страна изготовленияЕвропа
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