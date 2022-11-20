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Диван 3-х местный Compo бежевый 232 см

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Диван 2-местный Blok бежевый

Характеристики товара

Описание

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Основные характеристики

  • Высота820 мм
  • Ширина980 мм
  • Длина2320 мм
  • Вес62 кг
  • Материал каркасадерево, металл
  • Материал сиденьяткань
  • Цветбежевый
  • Страна изготовленияЕвропа

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