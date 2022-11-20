Характеристики товара
Описание
Основные характеристики
- Высота940 мм
- Ширина960 мм
- Длина2140 мм
- Вес62.8 кг
- Материал каркасадерево, металл
- Материал сиденьяткань
- Цветбежевый
- Страна изготовленияЕвропа
Диван Бурлеск
Диван кресло Хэнк
Диван кресло для ресторана
Диван 3-местный барный
Диван Шлягер
Диван высокий стяжка
Диван с подлокотниками
Диван Дуплет
Диван Chesterfield Lux двухместный бежевый
Диван Chesterfield Lux двухместный серый
Стул Хит 25мм - салатовый арш
Стул Вертекс 20мм Лайт, светло-серый
Стул Хит 20мм, каркас - золото, обивка - рогожка фиолетовая
Стул Хит 20мм - шампань, арш бежевый
Стул Кроссбэк с подлокотниками, береза/ темный орех
Стул VENEZIA (НА ПРУТКЕ)
Стул SMILE (НА ПРУТКЕ)