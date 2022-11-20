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Диван 3-х местный KF1037-3P - фото 1Диван 3-х местный KF1037-3P - фото 2Диван 3-х местный KF1037-3P - фото 3

Диван 3-х местный KF1037-3P

13 оценок
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Chester кресло

Характеристики товара

Описание

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Основные характеристики

  • Высота910 мм
  • Ширина950 мм
  • Длина2130 мм
  • Вес50 кг
  • Материал каркасаметалл
  • Материал сиденьяткань
  • Цветсерый
  • Страна изготовленияЕвропа

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