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Диван 3-х местный Noa серый с темными ножками - фото 1Диван 3-х местный Noa серый с темными ножками - фото 2Диван 3-х местный Noa серый с темными ножками - фото 3Диван 3-х местный Noa серый с темными ножками - фото 4

Диван 3-х местный Noa серый с темными ножками

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Характеристики товара

Описание

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Основные характеристики

  • Высота940 мм
  • Ширина1000 мм
  • Длина2300 мм
  • Вес49.5 кг
  • Материал каркасадерево
  • Материал сиденьяткань
  • Цветчерный
  • Страна изготовленияЕвропа

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