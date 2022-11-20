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Диван 3-х сидений Singapore бежевый - фото 1Диван 3-х сидений Singapore бежевый - фото 2Диван 3-х сидений Singapore бежевый - фото 3Диван 3-х сидений Singapore бежевый - фото 4Диван 3-х сидений Singapore бежевый - фото 5

Диван 3-х сидений Singapore бежевый

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Диван 3-х сидений Singapore коричневый
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Диван 3-х сидений Singapore коричневый

Характеристики товара

Описание

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Основные характеристики

  • Высота760/930 мм
  • Ширина1080 мм
  • Длина2100 мм
  • Вес60 кг
  • Материал каркасадерево, металл
  • Материал сиденьяткань
  • Цветбежевый
  • Страна изготовленияЕвропа

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