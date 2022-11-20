Характеристики товара
Описание
Основные характеристики
- Высота760/930 мм
- Ширина1080 мм
- Длина2100 мм
- Вес60 кг
- Материал каркасадерево, металл
- Материал сиденьяткань
- Цветкоричневый
- Страна изготовленияЕвропа
Диван Бурлеск
Диван кресло Хэнк
Диван кресло для ресторана
Диван 3-местный барный
Диван Шлягер
Диван высокий стяжка
Диван с подлокотниками
Диван Дуплет
Диван Chesterfield Lux двухместный бежевый
Диван Chesterfield Lux двухместный серый
Стул Хит 20мм - золото, красная корона
Стул Бостон 20мм - Лайт, антик серебро, кожзам черный
Стул Хит 20мм - золото, Лабиринт серый
Стул Хит 20мм с каретной стяжкой, золото, кожзам голубой
Комплект Такер, 4 черных стула
Стул Хит 25 мм, каркас черный глянец, каретная стяжка Люкс
Стул Хит 25мм - шампань, бежевый ромб