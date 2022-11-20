Фотография Диван 3-й местный Равелло от производителя ChiedoCover, картинка продукции, реальное фото товара
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Новинка

Диван 3-й местный Равелло

4.5
Оптовая цена
102 390 ₽
При покупке от 10 штукОптовая цена, розничную уточните у менеджера
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Диван 3-й местный Равелло
Диван 3-й местный Равелло
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Диван 3-й местный Равелло

4.5
102390 ₽
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Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Высота770 мм
  • Глубина770 мм
  • Ширина2030 мм
  • Высота до сиденья300/400 мм
  • Вес31 кг
  • Цветкоричневый
  • Материалротанг

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