Характеристики товара
Описание
Основные характеристики
- Высота690 мм
- Ширина1000 мм
- Длина2400 мм
- Вес88.6 кг
- Материал каркасасталь, дерево
- Материал сиденьявельвет
- Цветрозовый
- Страна изготовленияЕвропа
Диван Бурлеск
Диван кресло Хэнк
Диван кресло для ресторана
Диван 3-местный барный
Диван Шлягер
Диван высокий стяжка
Диван с подлокотниками
Диван Дуплет
Диван Chesterfield Lux двухместный бежевый
Диван Chesterfield Lux двухместный серый
Стул Хит 25мм - золото, синяя корона
Стул Денвер 20мм - Лайт, бронза, арш темно-коричневый
Стул Браун 25мм - коричневый, велюр коричневый
Стул Хит 20мм - золото, старт серый
Стул Наполеон NEW, капучино
Стул Текс, каркас хром / Пегас капучино
Стул Кроссбэк, береза/ груша