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Диван 3х местный Opal темно-серый - фото 1Диван 3х местный Opal темно-серый - фото 2Диван 3х местный Opal темно-серый - фото 3Диван 3х местный Opal темно-серый - фото 4

Диван 3х местный Opal темно-серый

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Характеристики товара

Описание

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Основные характеристики

  • Высота810 мм
  • Ширина850 мм
  • Длина1900 мм
  • Вес52.5 кг
  • Материал каркасадерево, металл
  • Материал сиденьяткань
  • Цветчерный
  • Страна изготовленияЕвропа

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