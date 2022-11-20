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Диван Абри, голубой - фото 1

Диван Абри, голубой

6 оценок
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Диван Абри, серый

Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Высота900 мм
  • Длина1950 мм
  • Глубина1000 мм
  • Цветголубой

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