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Диван Абри, розовый - фото 1

Диван Абри, розовый

6 оценок
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Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Высота900 мм
  • Длина1950 мм
  • Глубина1000 мм

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