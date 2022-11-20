Товар в корзине. Перейти
Диван Абри, синий - фото 1

Диван Абри, синий

6 оценок
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Диван Абри, голубой
Диван Абри, голубой
Следующий Диван Абри, розовый
Диван Абри, голубой

Характеристики товара

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Высота900 мм
  • Длина1950 мм
  • Глубина1000 мм
  • Цветсиний

Похожие товары

Настоящее фото товара Диван Роял с каретной стяжкой, произведённого компанией ChiedoCover
от42 840
Оптовая цена
13

Диван Роял с каретной стяжкой

Диван 3-местный барныйНастоящее фото товара Диван 3-местный барный, произведённого компанией ChiedoCover
от25 790
9

Диван 3-местный барный

Настоящее фото товара Диван Шлягер, произведённого компанией ChiedoCover
от38 990
Оптовая цена
8

Диван Шлягер

Настоящее фото товара Диван высокий стяжка, произведённого компанией ChiedoCover
от33 890
Оптовая цена
13

Диван высокий стяжка

Настоящее фото товара Диван с подлокотниками, произведённого компанией ChiedoCover
от21 890
5

Диван с подлокотниками

Настоящее фото товара Диван Дуплет, произведённого компанией ChiedoCover
от20 990
Оптовая цена
8

Диван Дуплет

Диван Chester (Честер) кожаныйНастоящее фото товара Диван Chester (Честер) кожаный, произведённого компанией ChiedoCover
от89 999
Оптовая цена
13

Диван Chester (Честер) кожаный

Настоящее фото товара Диван-кровать Chesterfield Florence трехместный раскладной красный, произведённого компанией ChiedoCover
от194 890
Оптовая цена
12

Диван-кровать Chesterfield Florence трехместный раскладной красный

Настоящее фото товара Диван-кровать Chesterfield Florence трехместный раскладной голубой, произведённого компанией ChiedoCover
от75 000
Оптовая цена
9

Диван-кровать Chesterfield Florence трехместный раскладной голубой

Диван-кровать Chesterfield Florence трехместный раскладной фиолетовыйНастоящее фото товара Диван-кровать Chesterfield Florence трехместный раскладной фиолетовый, произведённого компанией ChiedoCover
от194 890
Оптовая цена
5

Диван-кровать Chesterfield Florence трехместный раскладной фиолетовый

С этим товаром покупают
Настоящее фото товара Диван Эдвард, произведённого компанией ChiedoCover
от25 990
13

Диван Эдвард

Настоящее фото товара Диван Кубус, произведённого компанией ChiedoCover
от45 990
15

Диван Кубус

Кресло поворотное КалипсоНастоящее фото товара Кресло поворотное Калипсо, произведённого компанией ChiedoCover
от10 790
Оптовая цена
13

Кресло поворотное Калипсо

Кресло Лофт БенедиктНастоящее фото товара Кресло Лофт Бенедикт, произведённого компанией ChiedoCover
от9 190
Оптовая цена
10

Кресло Лофт Бенедикт

Настоящее фото товара Кресло Изабела, произведённого компанией ChiedoCover
от29 290
Оптовая цена
8

Кресло Изабела

Настоящее фото товара Кресло Серена, лещина, произведённого компанией ChiedoCover
от66 590
Оптовая цена
5

Кресло Серена, лещина

Подстолье ER 3072 LIGHTНастоящее фото товара Подстолье ER 3072 LIGHT, произведённого компанией ChiedoCover
9 390
Оптовая цена
5

Подстолье ER 3072 LIGHT

В наличии 30 шт.
Другие товары из разделамебель для гостиной
Офисный стеллаж КассельНастоящее фото товара Офисный стеллаж Кассель, произведённого компанией ChiedoCover
14 790
Оптовая цена
8

Офисный стеллаж Кассель

Офисный стеллаж ХагенНастоящее фото товара Офисный стеллаж Хаген, произведённого компанией ChiedoCover
17 390
Оптовая цена
9

Офисный стеллаж Хаген

Офисный стеллаж НойсНастоящее фото товара Офисный стеллаж Нойс, произведённого компанией ChiedoCover
6 890
Оптовая цена
10

Офисный стеллаж Нойс

Ортопедическое кресло ТуринНастоящее фото товара Ортопедическое кресло Турин, произведённого компанией ChiedoCover
от44 6906
47 300 ₽Оптовая цена
10

Ортопедическое кресло Турин

Журнальный стол, Приставной столик Престиж, 40х30х57 смНастоящее фото товара Журнальный стол, Приставной столик Престиж, 40х30х57 см, произведённого компанией ChiedoCover
6 990
Оптовая цена

Журнальный стол, Приставной столик Престиж, 40х30х57 см

В наличии 8 шт.
TV-тумба в стиле лофт из массива сосны БаденНастоящее фото товара TV-тумба в стиле лофт из массива сосны Баден, произведённого компанией ChiedoCover
от147 590
Оптовая цена
14

TV-тумба в стиле лофт из массива сосны Баден