Характеристики товара
Основные характеристики
- Высота900 мм
- Длина1950 мм
- Глубина1000 мм
- Цветзеленый
Стул Милан 1 бук
Стол журнальный Венеция №2 ДК
Диван Честер черный
Пуф с отсеком для хранения Амарантовый
Пуф с отсеком для хранения Салават розовый
Пуф с отсеком для хранения Сим желтый
Пуф с крышкой на каркасе
Пуф с крышкой Фиолетовый
Подвесная люстра Ana
Диван Абри, голубой
Диван Абри, синий
Диван Абри, розовый
Диван Берне, светло-серый
Диван Берне, темно-серый
Диван Берне, зеленый
Диван Гранвиль
Диван Маджалис
Диван Роял с каретной стяжкой
Диван 3-местный барный