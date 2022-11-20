Характеристики товара
Основные характеристики
- Ширина950 мм
- Длина2320 мм
Диван Роял с каретной стяжкой
Диван 3-местный барный
Диван Шлягер
Диван высокий стяжка
Диван с подлокотниками
Диван Дуплет
Диван Chester (Честер) кожаный
Диван-кровать Chesterfield Florence трехместный раскладной красный
Диван-кровать Chesterfield Florence трехместный раскладной голубой
Диван-кровать Chesterfield Florence трехместный раскладной фиолетовый
Диван лофт Меланин
Диван Викибаунс
Стул Halmar dariusz, белый
Стол обеденный Глазго большой
Стол письменный City, коричневый дым
Консоль Largo
Стол круглый Klaus
Стол круглый Lammertal
Обеденная группа Пархар, бежевый, дуб сонома