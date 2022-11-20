Характеристики товара
Описание
Основные характеристики
- Высота810/880 мм
- Ширина900 мм
- Длина1520/3040 мм
- Глубина610 мм
- Вес50/84 кг
- Материал каркасапластик, дерево
- Материал сиденьяткань
- Цветкрасный, синий, серый
- Страна изготовленияЕвропа
Диван Бурлеск
Диван кресло Хэнк
Диван кресло для ресторана
Диван 3-местный барный
Диван Шлягер
Диван высокий стяжка
Диван с подлокотниками
Диван Дуплет
Диван Chesterfield Lux двухместный бежевый
Диван Chesterfield Lux двухместный серый
Стул Молот 20мм, черный, шенилл черный
Стул Хит 25мм - золото, шенилл темно-бежевый
Стул обеденный Шанель коричневый
Стул Хит 25мм, коричневый, кожзам
Стул Хит 20мм - золото, арш темно-коричневый
Стул Хит 20мм, золото, микрофибра красная
Стул Lazzoli 2810