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Диван Air

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Характеристики товара

Описание

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Основные характеристики

  • Высота810/880 мм
  • Ширина900 мм
  • Длина1520/3040 мм
  • Глубина610 мм
  • Вес50/84 кг
  • Материал каркасапластик, дерево
  • Материал сиденьяткань
  • Цветкрасный, синий, серый
  • Страна изготовленияЕвропа

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