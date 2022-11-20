Характеристики товара
Описание
Угол
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взаимозаменяемый
Каркас
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натуральное дерево, березовая фанера, ЛДСП, дно – ДВП, металлическая змейка
Наполнитель
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высокоэластичный ППУ плотностью 25, синтепон
Оттоманка
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универсальная (левая/правая)
Механизм трансформации
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дельфин
Высота сиденья
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450 мм
Высота дивана
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по спинке 670 мм, высота с подголовниками 1000 мм
Высота модели
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без подголовников – 800 мм (спинка и подушки выше, чем у модели с подголовниками)
Материал обивки
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на выбор
Модель оснащена для удобства регулируемыми подголовниками по высоте и наклону.
Подушки имеют съемные чехлы
Цена указана за трехместный диван с атаманкой и подголовниками в размере:
Габариты: 2740х1780
Спальное место: 2,27х1,55
Короб в оттоманке: 1,52х0,56х0,226
Обивка до 300 руб
Основные характеристики
- Высота940 мм
- Длина3650 мм
- Глубина1780 мм
- Высота до сиденья460 мм
- Механизмеврокнижка
- Ширина спального места1600 мм
- Длина спального места3090 мм
- Страна изготовленияРоссия