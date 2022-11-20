Диван "Альбан"

9 оценок

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Характеристики товара

Описание

Угол

-

взаимозаменяемый

Каркас

-

натуральное дерево, березовая фанера, ЛДСП, дно – ДВП, металлическая змейка

Наполнитель

-

высокоэластичный ППУ плотностью 25, синтепон

Оттоманка

-

универсальная (левая/правая)

Механизм трансформации

-

дельфин

Высота сиденья

-

450 мм

Высота дивана

-

по спинке 670 мм, высота с подголовниками 1000 мм

Высота модели

-

без подголовников – 800 мм (спинка и подушки выше, чем у модели с подголовниками)

Материал обивки

-

на выбор




Модель оснащена для удобства регулируемыми подголовниками по высоте и наклону.
Подушки имеют съемные чехлы

Цена указана за трехместный диван с атаманкой и подголовниками в размере:
Габариты: 2740х1780
Спальное место: 2,27х1,55
Короб в оттоманке: 1,52х0,56х0,226
Обивка до 300 руб

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Основные характеристики

  • Высота940 мм
  • Длина3650 мм
  • Глубина1780 мм
  • Высота до сиденья460 мм
  • Механизмеврокнижка
  • Ширина спального места1600 мм
  • Длина спального места3090 мм
  • Страна изготовленияРоссия

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