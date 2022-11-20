Характеристики товара
Описание
Механизм трансформации
|-
Книжка
Три положения спинки
|-
прямой, расправленный, релакс
Каркас
|-
Металлический с ортопедическими латами
Наполнение
|-
БНП блок независимых пружин 120 мм, высокоэластичный ППУ, периотек
Короб
|-
ЛДСП (дно из ЛДСП)
Цена указана за диван с узкими боковинами
Размеры: 2140 мм.х 950 мм
Спальное место: 1300 мм.х 2000 мм
Обивка до 300 руб
Основные характеристики
- Ширина2140 мм
- Глубина950 мм
- Длина спального места2000 мм
- Ширина спального места1300 мм
- Страна изготовленияРоссия