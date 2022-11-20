Характеристики товара
Описание
Габариты
|-
3000*1300 мм
Спальное место
|-
2050*1350 мм
|Спальное место оттоманки
|-
|2050*1050 мм
|Каркас
|-
|брус из дерева хвойных пород, ЛДСП, дно – ЛДСП, металлический каркас на ортопедических латах
|Наполнители
|-
|высокоэластичный ППУ , синтепон
|Механизм трансформации
|-
|книжка
|Наполнение
|-
|БНП блок независимых пружин 120 мм., высокоэластичный ППУ, периотек
|Оттоманка
|-
|универсальная (можно ставить на левую и правую стороны)
Диван имеет съемный чехол.
Три положения спинки. Разложенный, сложенный, релакс
Цена указана за диван с оттоманкой:
Габариты:3*1.30
Спальное место:2.05*1.35
Спальное место оттоманки 2.05*1.05
обивка до 300 руб
Основные характеристики
- Ширина3000 мм
- Глубина1300 мм
- Длина спального места2050 мм
- Ширина спального места1050 мм
- Страна изготовленияРоссия