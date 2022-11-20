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Диван "Альбе"

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Характеристики товара

Описание

Габариты

-

3000*1300 мм

Спальное место


-

2050*1350 мм

Спальное место оттоманки-2050*1050 мм
Каркас-брус из дерева хвойных пород, ЛДСП, дно – ЛДСП, металлический каркас на ортопедических латах
Наполнители-высокоэластичный ППУ , синтепон
Механизм трансформации-книжка
Наполнение-БНП блок независимых пружин 120 мм., высокоэластичный ППУ, периотек
Оттоманка-универсальная (можно ставить на левую и правую стороны)

Диван имеет съемный чехол.
Три положения спинки. Разложенный, сложенный, релакс

Цена указана за диван с оттоманкой:
Габариты:3*1.30
Спальное место:2.05*1.35
Спальное место оттоманки 2.05*1.05
обивка до 300 руб

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Основные характеристики

  • Ширина3000 мм
  • Глубина1300 мм
  • Длина спального места2050 мм
  • Ширина спального места1050 мм
  • Страна изготовленияРоссия

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