Характеристики товара
Описание
Модульная система модули можно подбирать и выстраивать в любом порядке, универсальность расположения модулей на месте можно ставить слева или справа
Общие габариты дивана
|-
3660 × 1780 × 940 мм
Механизм трансформации
|-
Еврокнижка (положение «Релакс»)
Обивочный материал
|-
Мебельная ткань. Один вариант комбинации ткани
|Каркас
|-
|металлокаркас
|Настил
|-
|Латофлексное ортопедическое основание металл, НПБ 100 мм, HR35-30, периотек
|Ножки
|-
|Опоры пластиковые
|Подлокотники
|-
|мягкие
|Бельевой ящик
|-
|ЛДСП, ДВП – декорированная
|Спальное место
|-
|3090 × 1600 мм
|Высота сидячего места
|-
|460
Цена указана за трехместный диван с оттоманкой
Длина - 3650 мм
Глубина - 1780 мм
Высота - 940 мм
Спальное место 1600 х 3090 мм
обивка до 300 руб
Основные характеристики
- Высота940 мм
- Высота до сиденья460 мм
- Длина3650 мм
- Глубина1780 мм
- Длина спального места3090 мм
- Ширина спального места1600 мм
- Механизмеврокнижка
- Короб для бельяесть
- Страна изготовленияРоссия