Характеристики товара
Описание
|Жесткость
|-
|Очень мягкий диван
|Механизм трансформации
|-
|Еврокнижка (положение «Релакс»)
|Обивочный материал
|-
|Мебельная ткань - на выбор клиента
|Каркас
|-
|металлокаркас
|Настил
|-
Латофлексное ортопедическое основание металл, Сендвич 3 слоя ППУ, периотекСендвич ППУ:Нижний ППУ HR50мм 35/30. Средний слой ППУ меморииформ LR80мм(4010). Верхний слой ППУ 40 мм HR(3035)
|Ножки
|-
|Опоры пластиковые
|Подлокотники
|-
|мягкие
|Бельевой ящик
|-
|ЛДСП, ДВП – декорированная
|Спальное место
|-
|3090 × 1600
|Высота сидячего места
|-
|460
Цена указана за трехместный диван с атаманкой в размере:
Длина - 3650 мм
Глубина - 1780 мм
Высота - 940 мм
Спальное место 1600 х 3090 мм
Обивка до 300 руб
Основные характеристики
- Высота940 мм
- Высота до сиденья460 мм
- Длина3650 мм
- Глубина1780 мм
- Длина спального места3090 мм
- Ширина спального места1600 мм
- Механизмеврокнижка
- Страна изготовленияРоссия