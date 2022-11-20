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Диван "Алокс"

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Характеристики товара

Описание

Жесткость-Очень мягкий диван
Механизм трансформации-Еврокнижка (положение «Релакс»)
Обивочный материал-Мебельная ткань - на выбор клиента
Каркас-металлокаркас
Настил-

Латофлексное ортопедическое основание металл, Сендвич 3 слоя ППУ, периотекСендвич ППУ:Нижний ППУ HR50мм 35/30. Средний слой ППУ меморииформ LR80мм(4010). Верхний слой ППУ 40 мм HR(3035)

Ножки-Опоры пластиковые
Подлокотники-мягкие
Бельевой ящик-ЛДСП, ДВП – декорированная
Спальное место-3090 × 1600
Высота сидячего места-460


Цена указана за трехместный диван с атаманкой в размере:
Длина - 3650 мм
Глубина - 1780 мм
Высота - 940 мм
Спальное место 1600 х 3090 мм
Обивка до 300 руб

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Основные характеристики

  • Высота940 мм
  • Высота до сиденья460 мм
  • Длина3650 мм
  • Глубина1780 мм
  • Длина спального места3090 мм
  • Ширина спального места1600 мм
  • Механизмеврокнижка
  • Страна изготовленияРоссия

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