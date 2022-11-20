Диван Антей

11 оценок

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Диван Антей

5
17 590 ₽
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Характеристики товара

Описание

Длина - 1900 мм

Глубина - 900 мм

Высота - 890 мм

Диван оснащен спальным местом

Производство Россия

не производится в обивке кожзам/искусственная кожа

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Основные характеристики

  • Страна изготовленияРоссия

Варианты покрытия

Дуб СономаДуб Сонома
Линум ВенгеЛинум Венге
ПикарПикар
Ясень ШимоЯсень Шимо

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