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Длина - 1900 мм
Глубина - 900 мм
Высота - 890 мм
Диван оснащен спальным местом
Производство Россия
не производится в обивке кожзам/искусственная кожа
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