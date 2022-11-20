Характеристики товара
Описание
Каркас
|-
брус из дерева хвойных пород, ЛДСП, дно – ЛДСП, металлический каркас на ортопедических латах
Наполнители
|-
высокоэластичный ППУ , синтепон
Механизм трансформации
|-
книжка
|Оттоманка
|-
|универсальная (можно ставить на левую и правую стороны)
Металлические подлокотники и подушки входят в комплект
Диван имеет съемный чехол
Цена указана за диван с оттоманкой, подлокотниками без подушек
Габариты:3.20*1.30
Спальное место:2.05*1.35/2.05*1.05
обивка до 300 руб
Основные характеристики
- Ширина3200 мм
- Глубина1300 мм
- Длина спального места2050 мм
- Ширина спального места1350 мм
- Страна изготовленияРоссия