Диван Aro
185790 ₽
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Диван Aro - идеальный спутник для чтения, отдыха и приема гостей. Его минималистический округлый дизайн для вашего комфорта.
• Обивка: 100% полиэстера
• Каркас: Панели из мультиплекса и массива лиственницы
• Ножки (нужно прикрутить): Сталь с покрытием эпоксидной эмалью
• Наполнитель сиденья: наполнитель и чехол из полиэстеровых волокон
• Наполнитель спинки и подлокотников: наполнитель и чехол из полиэстеровых волокон
• Наполнитель подушек спинки (3 подушки) : смесь перьев и полиэстеровых волокон
• Арочный подвес на пружинах и эластичных ремнях
Размеры и вес упаковки:
Габариты - Д248 x В78 x Г101 см
Вес - 72.5 кг