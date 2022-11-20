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Новинка

Диван Aro

4.1
Оптовая цена
185 790 ₽
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Диван Aro
Диван Aro
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Диван Aro

4.1
185790 ₽
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Характеристики товара

Описание

Диван Aro - идеальный спутник для чтения, отдыха и приема гостей. Его минималистический округлый дизайн для вашего комфорта.

• Обивка: 100% полиэстера
• Каркас: Панели из мультиплекса и массива лиственницы
• Ножки (нужно прикрутить): Сталь с покрытием эпоксидной эмалью
• Наполнитель сиденья: наполнитель и чехол из полиэстеровых волокон
• Наполнитель спинки и подлокотников: наполнитель и чехол из полиэстеровых волокон
• Наполнитель подушек спинки (3 подушки) : смесь перьев и полиэстеровых волокон
• Арочный подвес на пружинах и эластичных ремнях

Размеры и вес упаковки:
Габариты - Д248 x В78 x Г101 см
Вес - 72.5 кг

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Основные характеристики

  • Длина2460 мм
  • Глубина990 мм
  • Цветсерый
  • Высота800 мм
  • Вес66.8 кг

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