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Диван Avec Plaisir, прямой черный

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Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Высота780 мм
  • Ширина2150 мм
  • Глубина1040 мм
  • Вес70 кг
  • Цветчерный

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