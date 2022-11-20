Характеристики товара
Основные характеристики
- Высота780 мм
- Ширина2150 мм
- Глубина1040 мм
- Вес70 кг
- Цветчерный
Диван Ассоль
Диван барный Флэш
Диван Дублин
Диван Винтаж
Диван Simple
Диван София линейный
Диван модульный с каретной стяжкой
Диван Бостон
Диван классический
Диван большой, угловой
Стул Хит 20мм с пюпитром
Чехол 01 на стул Кьявари, бирюзовый
Стул складной банкетный Lite, черный
Стол обеденный Глазго малый
Стол круглый журнальный
Стол журнальный
Стол десертный
Стол Престиж
Стол квадратный журнальный