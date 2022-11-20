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Диван Баклер лайт, кант, угловой сектор с оттоманкой - фото 1Диван Баклер лайт, кант, угловой сектор с оттоманкой - фото 2

Диван Баклер лайт, кант, угловой сектор с оттоманкой

15 оценок
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Характеристики товара

Описание

Механизм трансформации: Венеция, спальное место 3140х1440 мм

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Основные характеристики

  • Высота940 мм
  • Ширина3450 мм
  • Глубина1830 мм

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