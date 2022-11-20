Характеристики товара
Описание
Механизм трансформации: Венеция, спальное место 2420х1440 мм
Основные характеристики
- Высота940 мм
- Ширина2760 мм
- Глубина1580 мм
Механизм трансформации: Венеция, спальное место 2420х1440 мм
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