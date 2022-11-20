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Диван Баклер угловой сектор - фото 1Диван Баклер угловой сектор - фото 2

Диван Баклер угловой сектор

14 оценок
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Диван Баклер угловой сектор с оттоманкой
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Диван Баклер угловой сектор с оттоманкой

Характеристики товара

Описание

Механизм трансформации: Венеция, спальное место 2300х1440 мм

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Основные характеристики

  • Высота1000 мм
  • Ширина2640 мм
  • Глубина1830 мм

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