Характеристики товара
Описание
Механизм трансформации: Венеция, спальное место 3140х1440 мм
Основные характеристики
- Высота1000 мм
- Ширина3450 мм
- Глубина1830 мм
Механизм трансформации: Венеция, спальное место 3140х1440 мм
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