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Диван Баклер угловой сектор с оттоманкой - фото 1Диван Баклер угловой сектор с оттоманкой - фото 2

Диван Баклер угловой сектор с оттоманкой

7 оценок
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Диван Манго 2.0, 180
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Диван Манго 2.0, 180

Характеристики товара

Описание

Механизм трансформации: Венеция, спальное место 3140х1440 мм

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Основные характеристики

  • Высота1000 мм
  • Ширина3450 мм
  • Глубина1830 мм

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