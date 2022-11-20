Характеристики товара
Основные характеристики
- Высота760 мм
- Ширина1800 мм
- Глубина760 мм
- Вес57 кг
- Цветбелый
Диван Ассоль
Диван барный Флэш
Диван Дублин
Диван Винтаж
Диван Simple
Диван София линейный
Диван модульный с каретной стяжкой
Диван Бостон
Диван классический
Диван большой, угловой
Чехол 08 цветной
Журнальный стол Инсигния 120 x 60 золото
Стул Halmar verdi, белый
Стол журнальный Фараон
Стол обеденный раздвижной
Стол обеденный раздвижной квадратный
Стол круглый 0,9 раздвижной
Стол круглый 1,0 раздвижной
Декоративная подушка Белла, синий