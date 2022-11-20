Характеристики товара
Описание
Основные характеристики
- Высота790 мм
- Ширина940 мм
- Длина1690 мм
- Глубина550 мм
- Вес58 кг
- Материал каркасадерево, металл
- Материал сиденьяткань
- Цветголубой, коричневый, серый
- Страна изготовленияЕвропа
Диван Бурлеск
Диван кресло Хэнк
Диван кресло для ресторана
Диван 3-местный барный
Диван Шлягер
Диван высокий стяжка
Диван с подлокотниками
Диван Дуплет
Диван Chesterfield Lux двухместный бежевый
Диван Chesterfield Lux двухместный серый
Стул Мирэлла Лайт
Кресло Thomas черное с черной подушкой
Стул офисный Simona розовый
Стул Тюльпан, на металлическом основании
Стул ГЕММА изумрудный