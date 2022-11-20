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Диван Барселона

14 оценок
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Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Высота740 мм
  • Ширина870/1650/1950 мм
  • Глубина760 мм

Варианты размеров

Наименование Размеры, мм Стоимость, руб
Кресло 870*760*740 38990
Диван двухместный 1600*760*740 63190
Диван трехместный 1950*760*740 68290

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