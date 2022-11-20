Характеристики товара
Основные характеристики
- Высота740 мм
- Ширина870/1650/1950 мм
- Глубина760 мм
|Наименование
|Размеры, мм
|Стоимость, руб
|Кресло
|870*760*740
|38990
|Диван двухместный
|1600*760*740
|63190
|Диван трехместный
|1950*760*740
|68290
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