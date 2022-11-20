Характеристики товара
Основные характеристики
- Высота910 мм
- Ширина2050 мм
- Глубина950 мм
Диван Бурлеск
Диван Роял с каретной стяжкой
Диван Шлягер
Диван высокий стяжка
Диван с подлокотниками
Диван Дуплет
Диван 3-местный Chester (Честер)
Диван Chester (Честер) кожаный
Диван-кровать Chesterfield Florence трехместный раскладной красный
Диван-кровать Chesterfield Florence трехместный раскладной голубой
Стул Морган, пластиковый, черный
Стул Кроссбэк, светлый орех, с подушкой
Стул Кейт складной пластиковый
Стул Вольтер Dog Princess
Кресло Фортуна, хром
Диван угловой Монарх
Диван угловой Сан-Ремо
Диван угловой Шерлок Макси
Диван Бартон плюс угловой
Диван Бартон Флекс
Офисный стеллаж Кассель
Офисный стеллаж Хаген
Офисный стеллаж Нойс
Ортопедическое кресло Турин
Журнальный стол, Приставной столик Престиж, 40х30х57 см
TV-тумба в стиле лофт из массива сосны Баден