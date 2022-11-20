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Диван Бартон - фото 1

Диван Бартон

13 оценок
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Турецкий ковёр шелковый «QUM-L»
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Турецкий ковёр шелковый «QUM-L»

Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Высота910 мм
  • Ширина2050 мм
  • Глубина950 мм

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