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Диван Бартон Флекс - фото 1

Диван Бартон Флекс

13 оценок
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Характеристики товара

Описание

Французская раскладушка, спальное место 1460х1830 мм

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Основные характеристики

  • Высота910 мм
  • Ширина2050 мм
  • Глубина950 мм

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