Характеристики товара
Описание
Французская раскладушка, спальное место 1460х1830 мм
Основные характеристики
- Высота910 мм
- Ширина2050 мм
- Глубина950 мм
Французская раскладушка, спальное место 1460х1830 мм
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